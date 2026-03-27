Ciencia

Drones siembran miles de árboles en el Gran Chaco: la tecnología que busca revertir la deforestación

Tecnología con drones permite sembrar miles de árboles nativos en zonas degradadas del Gran Chaco y acelerar la restauración ecológica

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un proyecto en Argentina usa drones y cápsulas biodegradables para reforestar miles de árboles en el Gran Chaco y recuperar ecosistemas.
Un proyecto en Argentina usa drones y cápsulas biodegradables para reforestar miles de árboles en el Gran Chaco y recuperar ecosistemas. (La Nación / Argentina / GDA/GDA)







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