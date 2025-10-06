Dracónidas 2025: ¿cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros que no volverá hasta 2078?

Del 6 al 10 de octubre ocurrirá la lluvia de meteoros Dracónidas 2025. Será visible sin telescopio y no volverá con esta intensidad hasta 2078.

La lluvia de meteoros Dracónidas 2025 se aproxima a su punto máximo de actividad, ofreciendo un espectáculo celeste difícil de repetir en las próximas décadas.

Este fenómeno, también conocido como lluvia de estrellas, se produce cuando la Tierra cruza los restos del cometa 21P/Giacobini-Zinner, el cual completa una órbita alrededor del Sol cada 6,6 años.

Desde este lunes 6 de octubre y hasta el viernes 10 de octubre, el firmamento del hemisferio norte mostrará decenas de meteoros por hora. El momento más activo será durante la noche del miércoles 8 de octubre, alrededor de la 1:00 a. m.

Alta actividad para este 2025

Expertos del sitio Star Walk estiman que este año podrían observarse entre 150 y 400 meteoros por hora, aunque solo durante unas pocas horas.

Por esta razón, quienes deseen apreciarlo deben prepararse con anticipación, ya que no volverá a repetirse con esta intensidad hasta el año 2078.

¿Qué provoca las Dracónidas?

El evento astronómico surge cuando la Tierra atraviesa una estela de polvo que deja el cometa 21P/Giacobini-Zinner en su trayecto por el Sistema Solar. Estas partículas entran en la atmósfera a gran velocidad y se desintegran, generando los característicos destellos visibles a simple vista.

Consejos para observar las Dracónidas 2025

Si desea aprovechar al máximo este fenómeno, siga estas recomendaciones:

1. Ubique el radiante

El radiante de esta lluvia estará cerca de la constelación de Draco, próxima a las estrellas Eltanin y Rastaban, conocidas como los Ojos de Dragón. Este es el punto del cielo desde donde parecen salir los meteoros.

2. Elija un sitio alejado de la ciudad

Busque un lugar elevado y oscuro, sin obstáculos visuales como árboles, edificios o montañas. Es fundamental alejarse de la contaminación lumínica para mejorar la visibilidad.

3. Considere la luz de la luna

Durante las Dracónidas 2025 también brillará la Superluna de Cosecha, lo cual puede dificultar la observación. Por eso, lo ideal es iniciar la observación antes de la medianoche.

4. Adapte su vista a la oscuridad

Evite las luces artificiales al menos 20 a 40 minutos antes de comenzar a observar. Esto permite que los ojos se acostumbren a la oscuridad y aumente la capacidad de detección de meteoros.

5. No necesita telescopio

El evento se puede observar a simple vista. Se recomienda llevar ropa abrigada, una silla cómoda y una manta para permanecer el tiempo necesario bajo el cielo.

