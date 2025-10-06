Ciencia

Dracónidas 2025: ¿cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros que no volverá hasta 2078?

Las Dracónidas podrán observarse con mayor intensidad en la madrugada del 8 de octubre, con hasta 400 meteoros por hora en el hemisferio norte

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Del 6 al 10 de octubre ocurrirá la lluvia de meteoros Dracónidas 2025. Será visible sin telescopio y no volverá con esta intensidad hasta 2078.
Del 6 al 10 de octubre ocurrirá la lluvia de meteoros Dracónidas 2025. Será visible sin telescopio y no volverá con esta intensidad hasta 2078. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMeteorosLluvia de meteorosDracónidas
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.