Dormir bien antes de correr: el hábito que podría reducir casi al doble su riesgo de lesión

Una mala calidad del sueño podría aumentar en 78 % el riesgo de lesiones en corredores, según un nuevo estudio internacional.

Un descanso nocturno deficiente aumenta de forma considerable el riesgo de lesiones en personas que practican la corrida recreativa.

Así lo evidenció una investigación publicada en la revista Applied Sciences, que analizó la calidad del sueño en 425 corredores aficionados.

El estudio demostró que quienes reportaron menor duración y peor calidad del sueño tuvieron 78% más probabilidades de sufrir una lesión que quienes durmieron mejor.

La investigación se destacó por analizar el sueño como un factor multidimensional dentro de la prevención de lesiones deportivas. Se enfocó en un grupo en aumento dentro del ámbito global: los corredores recreativos.

Perfil del sueño influye en lesiones

Los investigadores definieron cuatro categorías del sueño: regular, deficiente, eficiente y fragmentado. Entre los participantes que dormían menos de ocho horas por noche, el riesgo de lesión aumentó significativamente.

El equipo recomendó dormir entre siete y nueve horas cada noche. Para corredores, incluso se aconsejó distribuir siestas durante el día, como estrategia adicional de recuperación.

El sueño, factor clave de recuperación física y mental

Los resultados señalaron que una mala calidad de sueño reduce la capacidad del cuerpo para reparar tejidos, regular hormonas y mantener la concentración. Esto incrementa la vulnerabilidad a lesiones durante la práctica deportiva.

Según los autores, quienes presentaban problemas frecuentes para conciliar el sueño reportaron una mayor tasa de lesiones. En contraste, los corredores con sueño más estable y de buena calidad resultaron menos propensos a presentar molestias físicas.

Además, se destacó que quienes combinan entrenamientos con responsabilidades laborales, familiares y sociales podrían necesitar incluso más horas de sueño que el promedio adulto para recuperarse adecuadamente.

Entre las recomendaciones principales para optimizar el descanso, el estudio mencionó:

Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse

Evitar el uso de pantallas antes de dormir

Reducir el consumo de cafeína y alcohol

Los investigadores enfatizaron que el sueño debe dejar de ser considerado un aspecto secundario. Por el contrario, debe asumirse como una prioridad para el rendimiento y la prevención de lesiones en disciplinas recreativas como la corrida.

