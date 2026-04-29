Ciencia

¿Dónde estaba su ciudad hace 320 millones de años? Esta herramienta le permite ubicar fósiles y continentes en el pasado

Un equipo internacional de científicos desarrolló una plataforma que permite saber en qué latitud estaba cualquier lugar de la Tierra hace millones de años, incluso desde la época de Pangea

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Por Jailine González Gómez
Una nueva herramienta científica ayuda a saber dónde estaban fósiles, montañas y continentes hace millones de años.
Una nueva herramienta científica ayuda a saber dónde estaban fósiles, montañas y continentes hace millones de años. (Massimo Pietrobon/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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