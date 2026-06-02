Ciencia

¿Dolores de cabeza frecuentes? Estos alimentos podrían estar detrás de sus migrañas sin que lo note

Expertos señalan que ciertos alimentos pueden favorecer crisis de migraña en personas vulnerables y afectar la frecuencia de los episodios

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Por El Universal / México / GDA y El Tiempo / Colombia / GDA
Embutidos, quesos fermentados y vino tinto figuran entre los productos más asociados con la aparición de migrañas y dolores de cabeza.
Embutidos, quesos fermentados y vino tinto figuran entre los productos más asociados con la aparición de migrañas y dolores de cabeza. (ChatGPT/Generada con IA)







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