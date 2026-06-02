¿Dolores de cabeza frecuentes? Estos alimentos podrían estar detrás de sus migrañas sin que lo note

Embutidos, quesos fermentados y vino tinto figuran entre los productos más asociados con la aparición de migrañas y dolores de cabeza.

Para millones de personas, las migrañas no aparecen de forma aleatoria. Aunque factores como el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales suelen influir, algunos alimentos pueden actuar como desencadenantes en personas con predisposición genética.

La Sociedad Americana de Cefalea estima que cerca del 30% de los pacientes con migraña identifica algún alimento entre los principales factores asociados a sus episodios de dolor.

Los especialistas aclaran que estos productos no representan un problema para toda la población. Sin embargo, pueden favorecer la aparición de crisis en personas vulnerables.

La alimentación y su vínculo con las migrañas

La migraña es una enfermedad neurológica con un importante componente genético. Los alimentos no provocan el trastorno por sí mismos, pero sí pueden desencadenar una crisis en quienes presentan predisposición.

Detectar los productos relacionados con los síntomas permite reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios en algunos pacientes.

Embutidos y carnes procesadas, entre los principales señalados

Los embutidos y las carnes procesadas figuran entre los alimentos más asociados a los dolores de cabeza.

Entre los productos mencionados por especialistas destacan:

Jamón.

Salami.

Salchichas.

Pepperoni.

Carnes frías industrializadas.

Estos alimentos contienen nitratos y nitritos. El organismo transforma estos compuestos en óxido nítrico, una molécula relacionada con la aparición y prolongación de episodios de migraña.

Quesos añejos y fermentados también aparecen en la lista

Los quesos madurados suelen aparecer entre los alimentos vinculados con las migrañas.

Los expertos señalan especialmente:

Parmesano.

Queso azul.

Cheddar añejo.

Brie.

Camembert.

Gouda de larga maduración.

Estos productos contienen altas concentraciones de tiramina. Este aminoácido participa en la regulación de la presión arterial y se acumula en alimentos fermentados, envejecidos o con menor frescura.

El vino tinto destaca entre las bebidas relacionadas con migrañas

Dentro de las bebidas alcohólicas, el vino tinto es uno de los productos que más se asocia con la aparición de migrañas.

Su efecto no se atribuye únicamente al alcohol o a la deshidratación. También contiene sustancias que pueden actuar como detonantes independientes:

Taninos.

Sulfitos.

Histaminas.

La Sociedad Americana de la Migraña indica que los síntomas pueden aparecer pocas horas después del consumo. También pueden manifestarse al día siguiente en forma de cefalea diferida.

Llevar un registro puede ayudar a identificar patrones

Los especialistas recomiendan mantener un registro alimentario junto con el seguimiento de los episodios de dolor de cabeza.

Esta práctica facilita la identificación de posibles desencadenantes. Con esa información, cada persona puede realizar ajustes en su alimentación bajo supervisión médica cuando sea necesario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.