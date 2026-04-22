Ciencia

Día de la Tierra: vea las impresionantes imágenes publicadas por la NASA del planeta visto desde el espacio profundo

Fotografías captadas a más de 400.000 km muestran el planeta con nuevas perspectivas en el Día de la Tierra

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Por Jailine González Gómez
Artemis II
La NASA difundió imágenes de la Tierra captadas por Artemis II durante su recorrido alrededor de la Luna. (REID WISEMAN/NASA/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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