Día de la Tierra: vea las impresionantes imágenes publicadas por la NASA del planeta visto desde el espacio profundo

La NASA difundió imágenes de la Tierra captadas por Artemis II durante su recorrido alrededor de la Luna.

El Día de la Tierra se conmemora cada 22 de abril desde 1970, cuando surgió el movimiento ambiental moderno en Estados Unidos. Durante décadas previas, la contaminación industrial y el uso masivo de combustibles con plomo formaban parte de la vida cotidiana sin mayor regulación.

En ese contexto, la NASA difundió una serie de imágenes de la Tierra captadas durante la misión Artemis II. Las fotografías muestran el planeta desde una distancia de hasta 400.000 km, en el punto más lejano alcanzado por la tripulación mientras rodeaba la cara oculta de la Luna.

Las tomas registran distintas fases y ángulos de la Tierra. En todas se observan océanos, masas continentales y formaciones nubosas, con variaciones en iluminación que dependen de la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la nave.

La misión Artemis II forma parte del programa que busca retomar los vuelos tripulados hacia la Luna. Durante su recorrido, la nave superó la distancia registrada por Apollo 13 en 1970. Este hito refleja avances en navegación y operaciones en espacio profundo.

1. Línea de sombra sobre la Tierra

La imagen muestra la Tierra atravesada por la línea del terminador, que separa el día de la noche. La mitad superior aparece en sombra, mientras la zona iluminada revela tonos azules intensos y nubes en movimiento.

División entre luz y oscuridad del planeta. (NASA/NASA)

2. Tierra en forma de media luna

En esta toma, la Tierra aparece como un delgado arco brillante sobre el fondo negro del espacio. La iluminación parcial genera una silueta que recuerda una sonrisa, con predominio de tonos azules y blancos.

El planeta visto como un arco luminoso. (NASA/NASA)

3. Vista inferior con halo atmosférico

La fotografía ubica la Tierra en la mitad inferior del encuadre. Se distinguen océanos y nubes, mientras el borde del planeta presenta un resplandor azul que marca la atmósfera y la curvatura.

Curvatura terrestre con brillo azul. (NASA/NASA)

4. Vista superior con continentes visibles

En la última imagen, la Tierra ocupa la parte superior. A través de los claros en la cobertura nubosa se identifican áreas continentales en tonos verdes y marrones, junto con extensiones de agua.