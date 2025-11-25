Ciencia

Detectan posible rastro de materia oscura tras casi un siglo de búsqueda

Un estudio detectó rayos gamma con energía precisa que coincide con predicciones sobre la aniquilación de partículas teóricas

Por Europa Press
Investigadores japoneses hallaron rayos gamma que podrían ser resultado de la materia oscura, según el telescopio Fermi.
Investigadores japoneses hallaron rayos gamma que podrían ser resultado de la materia oscura, según el telescopio Fermi. (Joseph Olmsted (STScI)/NASA)







notas iaNASAMateria oscuraUniverso
