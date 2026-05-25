Ciencia

Detectan por primera vez en Costa Rica perros infectados localmente con un parásito que también puede afectar a humanos

El hallazgo confirmó ocho casos de ‘Leishmania infantum’ en perros que nunca salieron del país y refuerza la vigilancia sanitaria

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Por Jailine González Gómez
Científicos detectaron por primera vez casos autóctonos de Leishmania infantum en perros de Costa Rica.
Científicos detectaron por primera vez casos autóctonos de Leishmania infantum en perros de Costa Rica. (Laura Rodríguez Rodríguez/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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