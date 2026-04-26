Ciencia

Despegue de Smile ya tiene fecha: misión estudiará impacto del Sol en la Tierra

La misión internacional Smile despegará en mayo con tecnología capaz de observar el campo magnético terrestre como nunca antes y seguir el rastro del viento solar en tiempo real

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Por Silvia Ureña Corrales
Smile se lanzará el 19 de mayo con el cohete Vega-C para investigar la interacción entre el viento solar y la Tierra.
Smile se lanzará el 19 de mayo con el cohete Vega-C para investigar la interacción entre el viento solar y la Tierra. (European Space Agency (ESA)/European Space Agency (ESA))







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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