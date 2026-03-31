Ciencia

¿Desmaquillante o agua micelar? Estas diferencias pueden cambiar su rutina facial

Elegir entre agua micelar o desmaquillante depende del tipo de piel y del maquillaje que utilice cada día

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Por El Universal / México / GDA
El agua micelar limpia suavemente. El desmaquillante elimina productos resistentes. Ambos cumplen funciones distintas en la rutina facial.
El agua micelar limpia suavemente. El desmaquillante elimina productos resistentes. Ambos cumplen funciones distintas en la rutina facial. (Canva stock/Sino Studio/Africa images)







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