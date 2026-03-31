¿Desmaquillante o agua micelar? Estas diferencias pueden cambiar su rutina facial

El agua micelar limpia suavemente. El desmaquillante elimina productos resistentes. Ambos cumplen funciones distintas en la rutina facial.

Eliminar el maquillaje es un paso clave en el cuidado de la piel. No solo limpia el rostro. También previene poros obstruidos, acné y signos de envejecimiento.

Omitir este proceso favorece la acumulación de impurezas. Esto puede generar rojeces, manchas e irritación. También afecta zonas sensibles como el contorno de ojos, donde aparecen arrugas con mayor facilidad.

Diferencias entre el desmaquillante y el agua micelar

De acuerdo con el laboratorio dermatológico Bioderma, el agua micelar contiene agua purificada y agentes hidratantes como la glicerina. Incluye micelas, que son partículas microscópicas capaces de atraer grasa y suciedad.

Este producto limpia la piel y elimina maquillaje ligero. No requiere enjuague. Resulta adecuado para pieles sensibles. También sirve para retirar sudor tras el ejercicio o corregir errores del maquillaje.

El desmaquillante, en cambio, suele ser bifásico. Tiene una parte acuosa y otra aceitosa. Ambas se deben mezclar antes de usar.

Este tipo de producto elimina maquillaje resistente o a prueba de agua. Sin embargo, puede causar irritación, resequedad o molestias en los ojos. Esto ocurre por la presencia de tensioactivos y compuestos derivados de la industria petroquímica.

¿Cómo desmaquillarse correctamente?

El proceso incluye rostro, cuello y párpados. Los laboratorios dermatológicos Eau Thermale Avène y La Roche-Posay recomiendan seguir varios pasos básicos.

Primero, elegir un producto adecuado según el tipo de piel. Puede ser agua micelar o desmaquillante.

Luego, aplicar el producto en un algodón o directamente sobre la piel seca. Se debe masajear con suavidad.

Para los ojos, se coloca el algodón sobre los párpados cerrados durante unos segundos. Después, se retira con movimientos delicados.

El exceso se limpia con un paño húmedo con agua termal. Finalmente, se aplica un sérum o crema hidratante sobre la piel limpia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.