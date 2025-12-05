Desde el espacio: así se ve el lago Titicaca en una imagen captada por un astronauta

Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional capturó esta fotografía detallada del extremo sur del lago Titicaca

Una fotografía tomada desde la Estación Espacial Internacional (EEI) mostró una vista inusual del extremo sur del lago Titicaca, ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia. La imagen fue difundida por la NASA y exhibe un fenómeno visual causado por el reflejo del sol en la superficie del agua.

La escena capturada desde el espacio destaca el lado peruano del lago, en el Altiplano andino. La luz solar se reflejó directamente en el lente de la cámara del astronauta, provocando un fenómeno conocido como destello solar, el cual resalta detalles únicos del cuerpo de agua y su entorno.

La zona con mayor brillo en la imagen se ubica hacia la izquierda del centro. Ahí, el reflejo de la luz solar se intensificó en comparación con otras partes del lago. Las superficies de tierra, normalmente de tonalidad marrón oxidado, se perciben oscuras debido a los ajustes de exposición de la cámara empleada.

El destello solar permitió revelar procesos que ocurren por encima y por debajo del lago, los cuales usualmente no son visibles desde el espacio. Entre estos elementos destacan películas delgadas de aceites biogénicos, sustancias naturales que se encuentran en los cuerpos de agua. Estos aceites reducen la rugosidad de la superficie, lo cual aumenta la reflexión espectral y hace visibles patrones de viento y olas internas.

La imagen muestra varios arcos brillantes formados por el efecto del viento predominante del este, característico del mes de octubre, cuando fue tomada la fotografía en 2024. Los arcos de mayor tamaño se encuentran al este de la isla de Taquile, mientras que un arco más pequeño aparece entre la isla de Amantaní y la península de Capachica.

Además, se observan estelas en forma de V producidas por embarcaciones que navegaban hacia el oeste. Una de estas estelas es visible en el sector inferior izquierdo de la fotografía, donde el reflejo solar es más fuerte. La versión en alta resolución permite ver estos detalles con mayor nitidez.

Otro fenómeno visible es el de las olas internas, que se generan en el interior del lago. Aunque tienen una amplitud de varios metros, en la superficie aparecen como líneas paralelas de baja amplitud. Gracias al destello solar, estas se destacan como líneas brillantes.

Los mapas batimétricos del lago Titicaca indican que estas olas internas surgieron en un punto donde el agua profunda fluye contra un relieve sumergido similar a un acantilado, ubicado entre los 20 y 50 metros de profundidad, cerca de la orilla del lago.

