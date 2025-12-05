Ciencia

Desde el espacio: así se ve el lago Titicaca en una imagen captada por un astronauta

Imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional muestra reflejo solar y fenómenos invisibles del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia

Por Europa Press
Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional capturó esta fotografía detallada del extremo sur del lago Titicaca
Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional capturó esta fotografía detallada del extremo sur del lago Titicaca (NASA/NASA)







