Descubrimiento en Brasil cuestiona el origen del metabolismo lento de los cocodrilos

Un fósil hallado en Brasil revela que los antepasados de los cocodrilos crecían rápido hace 231 millones de años

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación publicada en Royal Society Open Science sugiere que el metabolismo lento de los cocodrilos apareció más tarde en su evolución.
Investigación publicada en Royal Society Open Science sugiere que el metabolismo lento de los cocodrilos apareció más tarde en su evolución. (Brodsky Dantas Macedo Farías et. al 2026/Brodsky Dantas Macedo Farías et. al 2026)







