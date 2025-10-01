Ciencia

Descubrimiento de sustancias orgánicas en luna de Saturno podría aumentar las posibilidades de vida fuera de la Tierra

Encélado expulsa compuestos orgánicos similares a los que forman vida en la Tierra, lo que impulsa futuras misiones espaciales

Por O Globo / Brasil / GDA
Esta ilustración artística muestra chorros térmicos que emergen de la superficie helada de la región polar sur de la luna Encélado, de Saturno.
Esta ilustración artística muestra chorros térmicos que emergen de la superficie helada de la región polar sur de la luna Encélado, de Saturno. (ESA/Science Office)







