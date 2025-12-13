Ciencia

Descubren una estructura gigante bajo las Bermudas que desconcierta a la ciencia y reaviva teorías sobre un supercontinente

Una capa de roca de 20 kilómetros bajo las Bermudas explica por qué la isla sigue elevada y plantea un vínculo con procesos geológicos de hace millones de años

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una estructura geológica sin precedentes bajo las Bermudas intriga a la ciencia y refuerza teorías sobre restos del supercontinente Pangea.
Una estructura geológica sin precedentes bajo las Bermudas intriga a la ciencia y refuerza teorías sobre restos del supercontinente Pangea. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBermudas
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.