Descubren un misterioso rostro humano tallado en piedra de hace 11.000 años en Turquía

Pilar con rostro humano descubierto en Karahantepe abre nuevas teorías sobre la autoimagen en sociedades cazadoras-recolectoras

Por O Globo / Brasil / GDA
Una escultura facial de 11.000 años fue hallada en Turquía. Se trataría de la representación humana más antigua conocida en piedra en la región.
Una escultura facial de 11.000 años fue hallada en Turquía. Se trataría de la representación humana más antigua conocida en piedra en la región. (Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía/Foto)







