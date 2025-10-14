Descubren un misterioso rostro humano tallado en piedra de hace 11.000 años en Turquía

Una escultura facial de 11.000 años fue hallada en Turquía. Se trataría de la representación humana más antigua conocida en piedra en la región.

Un equipo de arqueólogos en Turquía localizó un pilar de piedra en forma de T con un rostro humano esculpido, cuya antigüedad ronda los 11.000 años. El descubrimiento tuvo lugar en el sitio arqueológico de Karahantepe, al sudeste del país, y corresponde a la representación facial humana más antigua conocida en piedra en esta región.

La pieza mide 1,46 metros de altura y presenta un rostro estilizado con ceja prominente, ojos hundidos y nariz recta, tallado en piedra color arena. En Karahantepe y Göbeklitepe, estructuras similares mostraban hasta ahora brazos, manos o animales, pero no rostros completos.

Según indicó Necmi Karul, arqueólogo de la Universidad de Estambul y director del proyecto de excavación, este pilar proporciona evidencia crucial de que los pilares en forma de T simbolizaban figuras humanas. Este elemento sería una muestra abstracta de autoexpresión de las poblaciones neolíticas.

Karahantepe, construido alrededor del año 10.000 a. C., forma parte del grupo de sitios arqueológicos denominado Taş Tepeler o “Colinas de Piedra”, donde también se ubica Göbeklitepe, considerado el templo más antiguo del mundo.

Estos enclaves desafían la narrativa tradicional sobre el origen de la vida sedentaria, pues sugieren que grupos de cazadores-recolectores ocupaban edificaciones permanentes mucho antes del desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales.

Una escultura facial de 11.000 años fue hallada en Turquía. Se trataría de la representación humana más antigua conocida en piedra en la región. (Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía/Foto)

El sitio fue identificado en 1997, dentro del Parque Nacional de las Montañas Tek Tek, una zona árida donde también se han hallado salas excavadas en la roca, esculturas monumentales y relieves que representan animales y figuras humanas. Uno de los espacios descubiertos incluye 11 esculturas fálicas en piedra, consideradas uno de los ejemplos más antiguos de simbolismo sexual.

El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía informó en un comunicado que el hallazgo refleja no solo el dominio técnico de los pueblos neolíticos, sino también su capacidad de pensamiento abstracto y representación de sí mismos.

Los investigadores continúan las excavaciones en las “Colinas de Piedra” con la expectativa de nuevos hallazgos que podrían modificar el entendimiento actual sobre el simbolismo y las prácticas culturales en el periodo neolítico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.