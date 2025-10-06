Ciencia

Descubren que el desierto de Gobi tuvo lagos y vida humana hace 8.000 años

Estudio internacional encontró evidencias de lagos, herramientas y cerámica en el desierto de Gobi que datan de hace miles de años

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores hallaron restos humanos, cerámicas y herramientas junto a antiguos lagos del desierto de Gobi, formados hace más de 8.000 años
Investigadores hallaron restos humanos, cerámicas y herramientas junto a antiguos lagos del desierto de Gobi, formados hace más de 8.000 años







