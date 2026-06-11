Ciencia

Descubren posible causa de la enfermedad inflamatoria intestinal tras analizar a 4.900 pacientes

Un estudio con más de 4.900 pacientes identificó una posible causa de la enfermedad inflamatoria intestinal

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Por O Globo / Brasil / GDA
La investigación halló un mecanismo inmunológico que ayuda a explicar casos de enfermedad inflamatoria intestinal y podría cambiar su tratamiento.
La investigación halló un mecanismo inmunológico que ayuda a explicar casos de enfermedad inflamatoria intestinal y podría cambiar su tratamiento. (ChatGPT /Generada con IA)







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