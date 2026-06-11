Descubren posible causa de la enfermedad inflamatoria intestinal tras analizar a 4.900 pacientes

La investigación halló un mecanismo inmunológico que ayuda a explicar casos de enfermedad inflamatoria intestinal y podría cambiar su tratamiento.

Después de décadas de investigación, científicos del Reino Unido identificaron una posible causa clave detrás de las enfermedades inflamatorias intestinales (EII). El hallazgo surge de un análisis realizado en más de 4.900 pacientes y podría transformar la comprensión y el tratamiento de estos padecimientos crónicos.

La investigación se publicó este 10 de junio en la revista científica New England Journal of Medicine. Los resultados sugieren que las EII no corresponden a una sola enfermedad. Más bien agrupan distintas afecciones biológicas impulsadas por mecanismos diferentes.

Las enfermedades inflamatorias intestinales incluyen la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Ambas pueden provocar síntomas persistentes y afectar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes.

Investigación identificó una respuesta autoinmune específica

El estudio estuvo a cargo de investigadores de la Universidad de Oxford, la Universidad de Newcastle y el Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust.

Los científicos detectaron que una proporción relevante de pacientes desarrolló respuestas autoinmunes contra la interleucina-10 (IL-10), una molécula que cumple una función fundamental en el sistema inmunológico.

Esa reacción bloqueó la acción normal de la IL-10 y favoreció una inflamación descontrolada. Los investigadores relacionaron este fenómeno con uno de los factores genéticos de riesgo más importantes conocidos para estas enfermedades.

Los análisis revelaron niveles elevados de autoanticuerpos neutralizantes anti-IL10 en cerca del 3,5% de los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Los investigadores no encontraron esos anticuerpos en personas sanas.

Según las estimaciones del estudio, entre 15.000 y 20.000 personas en el Reino Unido podrían portar estos autoanticuerpos y sufrir sus efectos sobre la salud intestinal.

Enfermedades con impacto creciente

Las enfermedades inflamatorias intestinales suelen aparecer durante la adolescencia o al inicio de la adultez.

En muchos casos requieren hospitalizaciones recurrentes, tratamientos prolongados con medicamentos inmunosupresores y procedimientos quirúrgicos. Además del impacto individual, representan un costo importante para los sistemas de salud.

En la enfermedad de Crohn, la inflamación puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Sin embargo, suele presentarse con mayor frecuencia en el tramo final del intestino delgado y en el lado derecho del colon.

La colitis ulcerativa, por su parte, afecta principalmente el colon y el recto.

Variante genética permitió resolver una incógnita de 30 años

La investigación también encontró una fuerte asociación entre los autoanticuerpos y la variante genética HLA-DRB1*01:03.

Investigadores de Oxford habían identificado hace tres décadas una relación entre esta variante genética y formas graves de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, el mecanismo detrás de esa conexión permanecía sin explicación.

El nuevo estudio concluyó que los portadores de esta variante tienen una probabilidad mucho mayor de desarrollar anticuerpos capaces de bloquear la acción de la interleucina-10.

El gastroenterólogo pediátrico Holm Uhlig, uno de los autores principales del trabajo, indicó que durante años existieron sospechas sobre el papel de la IL-10 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Según explicó, los nuevos resultados ayudan a entender mejor ese proceso biológico.

Hallazgo podría impulsar tratamientos más precisos

Los investigadores consideran que este descubrimiento podría facilitar el desarrollo de tratamientos dirigidos específicamente contra los autoanticuerpos o contra las células responsables de producirlos.

Además, esperan avanzar en la creación de un examen de sangre capaz de identificar a este grupo específico de pacientes.

La profesora de Pediatría e Inmunología de la Universidad de Newcastle, Sophie Hambleton, señaló que la base de esta investigación se originó hace más de diez años, cuando se detectaron defectos genéticos relacionados con la interleucina-10 en niños pequeños con formas graves de la enfermedad.

Por su parte, el inmunólogo clínico Rainer Doffinger, del Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, afirmó que una identificación temprana de estos pacientes permitiría ofrecer tratamientos más específicos. También podría reducir la dependencia de terapias continuas y costosas, además de prevenir complicaciones asociadas con la enfermedad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.