Descubren nueva supertierra en sistema cercano: así es HD 176986 d

El planeta HD 176986 d orbita cada 61,4 días y figura entre las pocas supertierras detectadas alrededor de enanas K con períodos superiores a 50 días

Por Europa Press
HD 176986 d tiene menos de siete masas terrestres y se detectó tras más de 350 noches de observación con el método de velocidad radial.
HD 176986 d tiene menos de siete masas terrestres y se detectó tras más de 350 noches de observación con el método de velocidad radial. (IAC/IAC)







