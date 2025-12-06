Ciencia

Descubren joya de hace 1.900 años con figura de Medusa esculpida en Austria

Camafeo hallado en Hallstatt revela información sobre presencia romana en la zona hace casi dos milenios

Por O Globo / Brasil / GDA
Hallan en Austria una joya romana con figura de Medusa que confirma actividad romana en Hallstatt hace 1.900 años.
Hallan en Austria una joya romana con figura de Medusa que confirma actividad romana en Hallstatt hace 1.900 años. (M. Maritsch/The OÖ Landes-Kultur GmbH [Sociedad de Cultura Estatal de Alta Austria])







