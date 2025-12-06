Descubren joya de hace 1.900 años con figura de Medusa esculpida en Austria

Hallan en Austria una joya romana con figura de Medusa que confirma actividad romana en Hallstatt hace 1.900 años.

Un camafeo de Medusa elaborado hace 1.900 años apareció en Hallstatt, Austria, en una zona donde existió un asentamiento romano. El hallazgo aportó evidencia inédita sobre la presencia romana en ese territorio alpino.

Medusa, personaje de la mitología griega, fue representada en esta joya con sus características serpientes en lugar de cabello. En los relatos clásicos, esta figura mitológica podía convertir en piedra a quien la mirara directamente.

La pieza fue localizada durante una excavación en junio, a cargo de las empresas ARDIS Archäologie GmbH y OÖLKG, en la base de una montaña que formó parte del antiguo asentamiento romano en Hallstatt.

Las autoridades arqueológicas indicaron que, pese a sus apenas 1,5 centímetros de altura, el camafeo representa uno de los descubrimientos más relevantes de la Antigüedad romana en Austria.

El objeto habría sido creado en el siglo II d. C. en Aquilea, Italia, y fue tallado en ágata negra y blanca, también conocida como ónix. Según los especialistas, posiblemente adornó el collar de una mujer romana con alto poder adquisitivo.

La pieza será exhibida en el Centro Cultural y de Congresos de Hallstatt a partir del próximo lunes 8 de diciembre, con acceso gratuito para los visitantes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.