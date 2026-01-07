Descubren en el océano un enigmático sendero que alimenta teorías sobre la ‘Atlántida’

El fondo marino aún guarda misterios profundos. Un estudio científico divulgado en Science Advances indicó que en 67 años el ser humano exploró solo 0,001% del océano, equivalente a 3.823 kilómetros cuadrados.

El dato volvió a captar la atención mundial porque incluyó el análisis de uno de los hallazgos más llamativos registrados en las profundidades: un supuesto “camino” que muchas personas vincularon con la Atlántida.

Un descubrimiento que generó interpretaciones inesperadas

Según la investigación, en 2022 el buque de exploración Nautilus navegó hacia el norte de Hawái para estudiar la dorsal marina ubicada en el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea (PMNM).

Durante esa misión, el equipo identificó en el fondo del océano Pacífico un antiguo sendero de ladrillos amarillos que llamó la atención por su forma y por su apariencia ordenada.

En las grabaciones, los especialistas describieron que a 1.000 metros de profundidad observaron un lecho seco que a primera vista parecía pavimentado. Esa imagen impulsó en redes sociales numerosas especulaciones vinculadas con la mítica civilización perdida.

¿Qué revelaron los análisis científicos?

Los investigadores descartaron cualquier origen artificial. El estudio señaló que el camino correspondía a una fractura de roca volcánica, formada por erupciones de alta energía que depositaron materiales en el fondo marino. El patrón geométrico de la roca generó la ilusión de un pasaje construido con bloques colocados de manera deliberada.

Aunque el hallazgo no confirmó ninguna leyenda, sí recordó que el océano continúa siendo un territorio desconocido, incluso para la ciencia moderna. Cada nueva expedición amplía la comprensión humana de un mundo que avanza a un ritmo lento frente a su inmensidad.

