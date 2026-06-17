Ciencia

Descubren en China una nueva especie de pez y la nombran en honor a Jennie de BLACKPINK

El diminuto pez fue hallado en manglares de la isla Hengqin y mide menos de 9 milímetros de longitud

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Por Jailine González Gómez
El diminuto pez mide menos de 9 mm y fue identificado en manglares del sur de China.
El diminuto pez mide menos de 9 mm y fue identificado en manglares del sur de China. (Zoosystematics and Evolution/Instagram: @jennierubyjane)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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