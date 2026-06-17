Descubren en China una nueva especie de pez y la nombran en honor a Jennie de BLACKPINK

El diminuto pez mide menos de 9 mm y fue identificado en manglares del sur de China.

Un equipo de investigadores de China y Malasia identificó una nueva especie de pez gobio abejorro en la isla Hengqin, en la provincia china de Guangdong, y decidió bautizarla Brachygobius jennie en honor a Jennie Ruby Jane, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK. El estudio fue publicado en la revista científica Zoosystematics and Evolution.

La especie llamó la atención por dos características poco comunes. La primera es su tamaño: ninguno de los más de 100 ejemplares observados superó los 9 milímetros de longitud estándar. Según los autores, esto la convierte en la especie más pequeña conocida dentro del género Brachygobius y en uno de los peces gobioideos más pequeños registrados hasta ahora.

La segunda característica es su patrón de coloración. El pez presenta cuatro franjas negras estrechas alrededor del cuerpo, con una distribución distinta a la observada en otras especies del mismo grupo. Estas marcas permitieron diferenciarlo visualmente de sus parientes más cercanos.

Los investigadores recolectaron 106 ejemplares en aguas salobres asociadas a manglares de Hengqin, cerca de Macao. A partir de ellos seleccionaron 31 especímenes para la descripción formal de la nueva especie. Además de comparar rasgos anatómicos, analizaron secuencias de ADN para determinar si realmente se trataba de una especie distinta.

El análisis genético mostró diferencias superiores al 10 % respecto de otras especies del género estudiadas. Los autores señalaron que esa distancia genética respalda la clasificación de Brachygobius jennie como una especie independiente.

El hallazgo también amplía la distribución conocida de los gobios abejorro hacia regiones subtropicales de China. Hasta ahora no existían registros publicados del género Brachygobius en el país.

Sobre el origen del nombre, el artículo indica que el epíteto específico fue elegido para reconocer a Jennie Ruby Jane. Los investigadores explican que sus logros y cualidades personales sirvieron de inspiración para el autor principal del descubrimiento.

La nueva especie recibió además el nombre común en inglés de “Jennie’s Bumblebee Goby”, es decir, gobio abejorro de Jennie.