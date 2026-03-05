Ciencia

Descubren cripta del siglo XVIII oculta bajo una plaza en Inglaterra y sorprende a arqueólogos

Trabajos de renovación urbana en Canterbury revelan una cámara funeraria del siglo XVIII frente al antiguo altar de la iglesia St Mary Bredman

Por O Globo / Brasil / GDA
Una cripta oculta bajo una plaza en Inglaterra despierta interés histórico. Expertos analizan si el sitio se relaciona con un vicario del siglo XVIII.
(Canterbury Archaeological Trust/Canterbury Archaeological Trust)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

