Ciencia

Descubren ciudad oculta durante siglos y abandonada sin explicación

Con tecnología avanzada y análisis del terreno, científicos lograron reconstruir un antiguo asentamiento que permaneció oculto durante siglos y abre nuevas interrogantes sobre su historia

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Por Silvia Ureña Corrales
Hallazgo en Polonia revela ciudad medieval perdida. Estudios identifican su estructura y abren nuevas preguntas sobre su desaparición.
Hallazgo en Polonia revela ciudad medieval perdida. Estudios identifican su estructura y abren nuevas preguntas sobre su desaparición. (facebook/Fundación Relicta/facebook/Fundación Relicta)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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