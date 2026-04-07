Descubren ciudad oculta durante siglos y abandonada sin explicación

Un grupo de arqueólogos identificó vestigios de una ciudad medieval desaparecida en las cercanías de Sławoborze, en el noroeste de Polonia. El descubrimiento se realizó en 2025 tras una serie de estudios geofísicos y análisis del terreno que confirmaron la existencia del asentamiento conocido como Stolzenberg, según la agencia Dzieje.

El sitio, ubicado en una zona boscosa próxima a la aldea de Zagrody, habría sido fundado entre finales del siglo XIII y principios del XIV. El asentamiento tuvo una vida breve y fue abandonado por razones que aún no se han determinado, explica

Investigaciones preliminares realizadas en 2020 y 2021 ya habían aportado indicios relevantes. Más de 400 objetos metálicos fueron encontrados mediante detectores, entre ellos herramientas, piezas de vestimenta y monedas datadas entre los siglos XIII y XV.

Dzieje explica que en la fase más reciente, los especialistas aplicaron tecnología avanzada como escaneo LiDAR con drones, análisis geofísicos y perforaciones. Los resultados permitieron reconstruir la estructura urbana del antiguo poblado, que abarcaba unas seis hectáreas rodeadas por murallas y un foso.

Dentro del área se identificaron más de 1.500 anomalías del terreno que sugieren la presencia de edificaciones enterradas. El diseño urbano responde a patrones medievales asociados con ciudades establecidas bajo derecho alemán, con un posible mercado central y calles principales bien definidas.

El buen estado de conservación del sitio se atribuye a que la zona permanece sin urbanizar. Las estructuras defensivas aún son visibles, con un foso que alcanza los 5,5 metros de profundidad en algunos sectores.

Los análisis de datación por radiocarbono indican que la ciudad ya existía en las primeras décadas del siglo XIV. Los investigadores consideran probable que fuera fundada por margraves de Brandeburgo como enclave fronterizo, aunque no descartan otras hipótesis.

A pesar del avance, persisten interrogantes sobre las causas de su abandono. Factores como conflictos, cambios comerciales o fenómenos naturales podrían explicar la desaparición del asentamiento, según los especialistas.

El proyecto, desarrollado por la Fundación Relicta, continuará en próximas etapas con estudios adicionales. Las futuras investigaciones buscarán ubicar el templo y cementerio mencionados en registros históricos de 1291, así como precisar el origen y declive de la ciudad.