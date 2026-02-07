Descubren castillo del siglo VIII oculto bajo una colina en el norte de España

Un castillo del siglo VIII, construido por la nobleza local del valle de Huerna, en Asturias, España, salió a la luz tras permanecer siglos oculto bajo una colina. La fortaleza cumplía una función defensiva ante el avance musulmán en el norte peninsular y hoy figura como el segundo castillo medieval más antiguo de Asturias, según un reciente estudio académico.

El hallazgo corresponde al Castichu de Tiós, una fortificación cuya existencia se perdió desde el siglo XIII. Investigaciones actuales permitieron su localización y análisis, con base en evidencias arqueológicas y estudios de carbono 14.

La zona donde se levantó el castillo ya presentaba antecedentes de conflicto. Entre los siglos II y IV d. C., en la etapa final del Imperio romano, grupos conocidos como bagaudas asolaron el valle de Huerna. Estas bandas incluían soldados romanos desertores, esclavos y forajidos. Ante esa amenaza, la población indígena creó una red de castros, que funcionaron como centros de poder local.

La inestabilidad regresó en el siglo VIII con la invasión musulmana de la península ibérica. Frente a ese escenario, la élite del Huerna reocupó un antiguo castro astur. Lo reforzó con murallas y torres. Así lo transformó en una fortaleza feudal de relevancia estratégica.

El castillo se ubicó a 766 metros de altitud, con orientación de este a oeste, sobre una ladera con dominio visual del centro del valle. Sus defensas combinaban elementos naturales y artificiales. Contaba con una gran vaguada a modo de foso en la ladera norte. Aprovechaba desniveles naturales en el sur y el este. Sumaba un contrafoso lateral en la vertiente oeste. Todo el conjunto conformaba una brecha defensiva de grandes dimensiones.

La parte superior de la colina fue aterrazada para la construcción, aunque en la actualidad muestra deformaciones. Los investigadores atribuyen ese deterioro a trabajos posteriores de cantería tradicional.

El estudio titulado El castichu de Tiós, una nueva fortaleza del reino medieval de Asturias señala que la primera ocupación del sitio ocurrió entre los siglos III y IV, según análisis de carbono 14. En ese periodo, la pérdida de control romano y la amenaza de invasiones marcaron el contexto. Más tarde, en el siglo VIII, la fortificación original recibió refuerzos y adquirió un papel clave dentro del reino medieval de Asturias, con continuidad hasta el siglo XIII.

Durante los sondeos arqueológicos, los especialistas hallaron restos óseos de bovinos, caprinos, porcinos y un cánido. La mayoría de los animales eran adultos, lo que indica un aprovechamiento prolongado de recursos como leche, lana, estiércol y fuerza de trabajo. Solo después se destinaban al consumo. Destacó la presencia de lechón, un alimento asociado a dietas aristocráticas y poco común entre la población general del periodo.

Desde el punto de vista cronológico, los expertos situaron al Castichu de Tiós como la segunda fortaleza más antigua del reino de Asturias, junto con la fortaleza de Gauzón, en el concejo de Castrillón. Su construcción inició en el siglo VIII, en una etapa clave de consolidación territorial.

El castillo cumplía una función estratégica fundamental. Vigilaba tres vías principales de comunicación que descendían desde los puertos de montaña hacia el interior del reino. Esa importancia quedó respaldada por las dataciones obtenidas mediante carbono 14, que confirmaron su continuidad en el paisaje como torre feudal.

El descubrimiento formó parte del Proyecto Pintaius, una iniciativa orientada a catalogar todos los castros del valle de Huerna. Los primeros registros de estas estructuras datan del siglo XVIII. Sin embargo, los inventarios arqueológicos sistemáticos comenzaron a mediados del siglo pasado, con trabajos del investigador J. M. González.

En la región se identificaron cerca de 500 emplazamientos fortificados. De ese total, unos 200 corresponden a castros de la Prehistoria y la época romana. Otros 200 se vinculan con pequeñas torres y estructuras feudales. El resto carece de evidencia arqueológica sólida y se incluyó en censos oficiales por referencias toponímicas históricas.

El Proyecto Pintaius recibe su nombre de Pintaius, un personaje histórico astur de la tribu de los orniacos. Nació en el castellum de Intercatia, en un punto aún no determinado de Asturias. Sirvió como sígnifer del ejército romano en la frontera germana, donde falleció. Su memoria perdura en una estela funeraria que se conserva en el Museo de Bonn.

