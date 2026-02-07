Ciencia

Descubren castillo del siglo VIII oculto bajo una colina en el norte de España

La fortaleza del Castichu de Tiós se construyó sobre un antiguo castro astur y vigilaba rutas clave del valle de Huerna frente a amenazas externas

Por La Nación / Argentina / GDA
Arqueólogos localizaron en Asturias un castillo del siglo VIII enterrado bajo una colina, considerado el segundo más antiguo del reino medieval asturiano.
