Ciencia

Descubren antiguo naufragio en Sicilia con cerámicas intactas tras más de 1.000 años

Investigación arqueológica en aguas italianas revela embarcación regional de la Antigüedad Tardía con cargamento conservado en el fondo del mar

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Barco milenario hallado en Sicilia contenía cerámicas intactas y revela datos clave del comercio regional antiguo
Barco milenario hallado en Sicilia contenía cerámicas intactas y revela datos clave del comercio regional antiguo (Región de Sicilia/O Globo, GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaSiciliaItalia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.