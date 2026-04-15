Ciencia

Delineado invisible: la técnica que agranda los ojos pequeños sin recargar el maquillaje

El ‘tightlining’ define la línea de las pestañas desde la raíz y crea un efecto de mayor amplitud en la mirada sin exceso de maquillaje

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Por El Universal / México / GDA
El delineado invisible rellena la línea de agua superior y logra pestañas más densas. Es ideal para abrir la mirada en ojos pequeños.
El delineado invisible rellena la línea de agua superior y logra pestañas más densas. Es ideal para abrir la mirada en ojos pequeños. (Canva stock/Pixland de Photo Images/SamRyley de Getty Images)







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