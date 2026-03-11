Ciencia

¿Debe tirar el líquido de los alimentos enlatados? Nutricionista explica cuándo conviene desecharlo y cuándo aprovecharlo

Especialista explica qué contiene el líquido de las conservas, cuál es su función en el proceso de enlatado y en qué casos conviene eliminarlo

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El líquido de las conservas puede contener sal, azúcares o minerales. Un nutricionista detalla cuándo desecharlo y cuándo podría consumirse.
El líquido de las conservas puede contener sal, azúcares o minerales. Un nutricionista detalla cuándo desecharlo y cuándo podría consumirse. (Canva Stock/atlasstudio/pedrosala de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGalimentos enlatados
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.