Ciencia

Cuidar a un hermano menor desde una edad temprana favorecería el desarrollo de habilidades emocionales únicas

Una revisión científica analizó cómo cuidar hermanos menores desde la infancia puede influir en la empatía y las conductas de ayuda

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Por Jailine González Gómez
Investigadores revisaron estudios sobre hermanos y encontraron vínculos entre el cuidado infantil, la empatía y las conductas prosociales.
Investigadores revisaron estudios sobre hermanos y encontraron vínculos entre el cuidado infantil, la empatía y las conductas prosociales. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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