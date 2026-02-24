¿Cuántos minutos debe dejar la cerveza en el congelador para que quede perfecta? Las matemáticas dan la respuesta

La física permite determinar cuántos minutos necesita una cerveza para enfriarse en el congelador sin riesgos.

Querer una cerveza fría y encontrarla caliente genera frustración. La solución rápida parece simple. Usted la coloca en el congelador y espera unos minutos. Sin embargo, si se excede puede explotar. Si la retira antes seguirá tibia.

Este dilema cotidiano tiene una respuesta matemática. El ingeniero y divulgador David Gozalo analizó el tema en su canal de YouTube. Él aplicó una fórmula científica para calcular el tiempo exacto de enfriamiento.

El punto de partida fue concreto. Una cerveza a 30 °C debía bajar hasta 2 °C. Esa es la temperatura que muchas personas consideran ideal para consumirla. El congelador estaba a -23 °C.

Con esos datos utilizó la ley de enfriamiento de Newton. Esta fórmula explica cómo un objeto cambia su temperatura hasta acercarse a la del entorno.

La ecuación incorpora una constante llamada K. Ese valor depende del tipo de recipiente y de condiciones como la humedad. Aunque se puede calcular con un experimento casero, existen valores promedio que permiten una estimación confiable.

El resultado fue claro. Una lata tarda cerca de 21 minutos en pasar de caliente a fría dentro del congelador. El tiempo puede variar según cada electrodoméstico. No obstante, la cifra sirve como referencia práctica.

El ingeniero explicó que cualquier persona puede ajustar el cálculo en casa. Basta con introducir una lata durante un tiempo definido y medir la temperatura alcanzada. Con ese dato se adapta la constante al congelador propio.

El ejercicio muestra cómo la matemática se aplica a situaciones diarias. También ofrece una guía concreta para enfriar una cerveza sin riesgo de explosión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.