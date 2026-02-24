Ciencia

¿Cuántos minutos debe dejar la cerveza en el congelador para que quede perfecta? Las matemáticas dan la respuesta

Un ingeniero aplicó la ley de enfriamiento de Newton para calcular el tiempo ideal y evitar que la lata estalle

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La física permite determinar cuántos minutos necesita una cerveza para enfriarse en el congelador sin riesgos.
La física permite determinar cuántos minutos necesita una cerveza para enfriarse en el congelador sin riesgos. (Canva/Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCerveza
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.