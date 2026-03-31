¿Cuántos meses puede usar una paleta de sombras y cuándo debe desechar su maquillaje?

El maquillaje caduca. Las sombras duran hasta 36 meses y otros productos tienen menor vida útil según su tipo y uso.

El maquillaje forma parte de la rutina diaria de muchas personas. Sin embargo, surge una duda frecuente sobre su duración y seguridad: el maquillaje sí caduca y su uso prolongado puede afectar la piel.

Según información del blog de Maybelline, las sombras de ojos tienen una vida útil amplia en comparación con otros productos. Las paletas de sombras pueden durar hasta 36 meses si se aplican con brochas limpias y se almacenan correctamente.

El tiempo de uso depende de las condiciones de aplicación. El uso con los dedos reduce su duración, ya que la grasa natural de la piel puede contaminar el producto y acelerar su deterioro.

Todos los productos tienen fecha de vencimiento

La marca detalla que todos los cosméticos cuentan con una fecha de caducidad. Esta suele indicarse en el envase con el símbolo de un frasco abierto, una cifra y la letra M indicando los meses, como 6M o 12M.

Cada tipo de maquillaje tiene un periodo distinto de uso recomendado. Las bases y correctores duran cerca de un año, mientras que los polvos como rubores o bronceadores pueden mantenerse en buen estado hasta por dos años.

Los productos para ojos requieren mayor cuidado. Los lápices y las máscaras de pestañas caducan entre seis meses y un año, debido a su contacto constante con zonas sensibles.

En el caso de los labiales, su duración varía. Pueden mantenerse entre uno y dos años y medio, dependiendo de su fórmula y conservación.

Higiene: clave para prolongar su duración

El cuidado de las herramientas influye directamente en la vida útil del maquillaje. La limpieza de brochas evita la acumulación de bacterias, lo que ayuda a conservar mejor los productos.

Para maquillaje en polvo, se recomienda lavar las brochas una vez por semana. En productos líquidos, la limpieza debe ser diaria para evitar contaminación.

El proceso puede realizarse con agua tibia y jabón neutro. El secado debe hacerse al aire libre y en posición horizontal, sin utilizar calor artificial.

Uso diario y cuidado de la piel

El uso constante de maquillaje no representa un problema si se siguen hábitos adecuados. La limpieza facial diaria es fundamental para mantener la piel saludable.

El blog de Maybelline señala que desmaquillarse antes de dormir y aplicar productos hidratantes permite evitar efectos negativos en la piel.