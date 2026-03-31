Ciencia

¿Cuántos meses puede usar una paleta de sombras y cuándo debe desechar su maquillaje?

Conozca cuánto dura cada producto y cómo cuidarlo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El maquillaje caduca. Las sombras duran hasta 36 meses y otros productos tienen menor vida útil según su tipo y uso.
El maquillaje caduca. Las sombras duran hasta 36 meses y otros productos tienen menor vida útil según su tipo y uso. (Canva stock /Cclickclick de Getty Images Signature / Pixelshot)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCmaquillajesombra de ojos
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.