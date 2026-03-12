Cuántos años le quedan a la Tierra, según la predicción de Stephen Hawking

Stephen Hawking alertó sobre un posible futuro similar al de Venus para la Tierra y defendió la colonización espacial para evitar la extinción humana.

El astrofísico Stephen Hawking advirtió que la Tierra podría volverse inhabitable hacia el año 2600 si la humanidad mantiene el crecimiento demográfico y el consumo energético actuales. La predicción surgió meses antes de su muerte y planteó la colonización de otros sistemas estelares como única salida para evitar la extinción.

En noviembre de 2017, Hawking presentó su análisis durante la Cumbre WE de Tencent, en Beijing. El científico participó mediante videoconferencia y expuso ante expertos en ciencia y tecnología los riesgos que enfrenta el planeta por la presión humana sobre los recursos.

El físico indicó que, para el año 2600, la población mundial estaría concentrada hombro con hombro. Además, el consumo eléctrico provocaría un calentamiento extremo que haría que el planeta brille al rojo vivo. Según su planteamiento, este escenario responde directamente a la actividad humana y a una demanda energética insostenible.

Hawking se comunicó desde el Reino Unido con ayuda de un sensor conectado a un músculo de su mejilla, enlazado a un sistema de voz computarizado. Durante su intervención explicó que el ritmo de vida actual conduce a un desenlace fatal en pocos siglos si no se producen cambios estructurales.

El científico señaló que la superpoblación constituye el principal motor del deterioro ambiental. Detalló que la población mundial duplicó su tamaño cada 40 años y que el planeta soporta una cantidad limitada de habitantes. Este crecimiento, según su análisis, no resulta viable en el próximo milenio.

La demanda de energía eléctrica elevaría la temperatura global de forma drástica. Hawking alertó que la Tierra podría comportarse como una bola de fuego, debido a un consumo que supera su capacidad de regeneración natural. La saturación humana impediría la continuidad de la vida orgánica.

En julio de 2017, Hawking participó en el documental de la BBC Stephen Hawking: Expedition New Earth. En esa producción afirmó que la humanidad se encontraba en un punto de inflexión irreversible frente al cambio climático.

El astrofísico comparó el futuro de la Tierra con Venus, un planeta con condiciones extremas e inhabitable. Indicó que la Tierra podría alcanzar 250 grados de temperatura y enfrentar lluvia de ácido sulfúrico. También señaló que la ambición humana dificulta una respuesta adecuada a esta crisis.

Ante ese panorama, el científico propuso el abandono del planeta como alternativa para garantizar la supervivencia de la especie. En ese contexto, destacó la exploración del sistema Alfa Centauri, el conjunto estelar más cercano al Sol.

Hawking indicó que en Alfa Centauri podría existir un planeta similar a la Tierra. Durante la conferencia en Beijing solicitó apoyo financiero para un proyecto estimado en $100 millones, destinado al desarrollo de tecnología espacial avanzada.

El plan contempló el uso de nanonaves impulsadas por haces de luz. Según su explicación, este sistema permitiría llegar a Marte en menos de una hora y alcanzar Alfa Centauri en poco más de 20 años. La propuesta superaría incluso los tiempos de viaje de la sonda Voyager.

El científico también advirtió que la probabilidad de un desastre global aumenta con el tiempo. Aunque el riesgo anual parece bajo, consideró que una catástrofe resulta casi segura en los próximos 1.000 o 10.000 años.

Stephen Hawking recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años. A pesar de su condición, lideró debates clave sobre el futuro de la humanidad y promovió la exploración espacial como garantía frente a la extinción.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.