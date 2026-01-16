Ciencia

¿Cuánto tiempo tardaba un Tiranosaurio rex en alcanzar su peso máximo? Un estudio replantea su crecimiento

El análisis de huesos fósiles de 17 ejemplares mostró que el Tiranosaurio rex crecía durante varias décadas y no alcanzaba su tamaño final en la juventud

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores determinaron que el Tiranosaurio rex tardaba hasta 40 años en llegar a su tamaño máximo, lo que explica su éxito como depredador dominante.







