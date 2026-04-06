Ciencia

¿Cuánto dura la piedra de alumbre como desodorante? Claves para aprovecharla al máximo

La piedra de alumbre es una alternativa natural al desodorante. Conozca cuánto dura, cómo funciona y qué cuidados prolongan su vida útil

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Por El Universal / México / GDA
La piedra de alumbre no caduca. Su duración depende del uso y puede superar los 2 años con buen cuidado.
La piedra de alumbre no caduca. Su duración depende del uso y puede superar los 2 años con buen cuidado. (Canva stock/Faiz Dila de Alamy / SHOTPRIME)







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