¿Cuánto dura la piedra de alumbre como desodorante? Claves para aprovecharla al máximo

La piedra de alumbre no caduca. Su duración depende del uso y puede superar los 2 años con buen cuidado.

La piedra de alumbre se posiciona como una alternativa a los desodorantes tradicionales. Su uso responde a inquietudes por componentes como el aluminio presente en aerosoles. Este interés impulsa la búsqueda de opciones más naturales.

Este mineral destaca por su compatibilidad con la piel y por no incluir químicos considerados dañinos. Sin embargo, su duración depende del uso y del cuidado diario.

¿Qué es la piedra de alumbre?

La piedra de alumbre es un mineral natural compuesto por sal de aluminio, conocido como Potassium Alum.

Su acción no implica absorción en la piel. Forma una capa superficial que limita la proliferación de bacterias. Estas bacterias generan el mal olor e influyen en el oscurecimiento de la piel.

Según la farmacéutica Isabel Tarancón Carrasco, este mineral combate el olor sin bloquear la sudoración. Esto ocurre porque no obstruye las glándulas sudoríparas.

Otra característica relevante es su apariencia traslúcida. Esto evita manchas en la ropa. Además, es inodora, lo que favorece a personas con sensibilidad a los aromas.

¿Cuánto dura la piedra de alumbre?

La piedra de alumbre no tiene fecha de caducidad. Su condición de mineral natural impide su descomposición.

En la práctica, su duración depende del uso y del cuidado. Puede durar entre 1 y 2 años o más. Su desgaste es progresivo cada vez que se humedece y se aplica sobre la piel.

El estado físico marca el momento de reemplazo. Si la piedra se rompe, se adelgaza demasiado o se desmorona, pierde comodidad de uso.

Mantenerla seca después de cada aplicación ayuda a prolongar su vida útil. Este cuidado evita un deterioro anticipado.

La piedra de alumbre destaca como una opción duradera, económica y ecológica frente a desodorantes convencionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.