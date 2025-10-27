¿Cuánto afecta la lluvia a los autos eléctricos? Esto es lo que debe saber

Las condiciones climáticas pueden reducir la autonomía de los autos eléctricos. Cinco factores explican este aumento en el consumo de energía.

Con el crecimiento del parque vehicular eléctrico, aumentan también las dudas sobre su rendimiento en distintas condiciones climáticas.

Aunque la lluvia no altera directamente el funcionamiento mecánico del vehículo, sí genera cambios que inciden en el consumo de energía y en la autonomía.

El efecto indirecto del clima en los autos eléctricos

Según la empresa NenPower, especializada en tendencias energéticas, las lluvias no afectan de manera directa la mecánica del automóvil eléctrico, pero sí provocan condiciones que aumentan el consumo de energía.

La plataforma Fuel Economy indicó que un vehículo eléctrico convierte entre el 80% y el 85% de la energía en movimiento, lo cual lo hace más eficiente en comparación con uno de combustión interna. Sin embargo, esa misma eficiencia hace más perceptibles los efectos del entorno, como la lluvia o la humedad.

En los automóviles tradicionales, apenas el 25% de la energía química se transforma en movimiento, lo que enmascara algunas pérdidas energéticas por factores externos.

¿Por qué la lluvia eleva el consumo de energía?

Los expertos identificaron al menos cinco razones por las que las lluvias afectan el desempeño energético:

1. Mayor resistencia a la rodadura: Cuando las llantas ruedan sobre superficies mojadas, deben desplazar el agua, lo que genera fricción adicional. La publicación EV Charge Reviews señala que este esfuerzo extra reduce la autonomía del auto eléctrico.

2. Reducción de la velocidad: La empresa NenPower explicó que durante la lluvia, las personas tienden a conducir más lento. Aunque podría parecer beneficioso, esto no siempre reduce el consumo, ya que implica más tiempo de conducción, lo cual puede agotar la batería más rápido.

3. Aumento de la humedad en el ambiente: BitAuto, plataforma de información automotriz, señaló que el aire más húmedo es más denso. Esto implica que el motor eléctrico necesita más esfuerzo para mover el vehículo, lo cual se traduce en un mayor gasto energético.

4. Uso del aire acondicionado: En condiciones lluviosas, es común que los ocupantes busquen una temperatura más cálida dentro del vehículo. De acuerdo con EV Charge Reviews, el uso del aire acondicionado impacta de forma directa en el consumo de batería.

5. Conductividad en la carrocería: BitAuto agregó que la conductividad de la superficie del automóvil aumenta durante la lluvia. Aunque este efecto es indirecto, podría ocasionar pérdidas de energía durante la conducción.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.