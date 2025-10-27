Ciencia

¿Cuánto afecta la lluvia a los autos eléctricos? Esto es lo que debe saber

Conozca cómo la lluvia afecta la autonomía de su auto eléctrico. Le explicamos por qué el clima incrementa el gasto de energía al conducir

Por O Globo / Brasil / GDA
Las condiciones climáticas pueden reducir la autonomía de los autos eléctricos. Cinco factores explican este aumento en el consumo de energía.
Las condiciones climáticas pueden reducir la autonomía de los autos eléctricos. Cinco factores explican este aumento en el consumo de energía. (Canva/Canva)







