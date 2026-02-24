¿Cuándo será la Luna llena de marzo 2026? Esta es la fecha y la hora exacta

La Luna llena de marzo 2026 será el martes 3 a las 5:37 a. m.

La Luna llena de marzo de 2026 se presentará el martes 3 a las 5:37 a. m., de acuerdo con los datos publicados por el sitio especializado Time and Date.

En ese momento, el satélite natural se observará completamente iluminado desde la Tierra. Esta fase, conocida como plenilunio, marca uno de los puntos más visibles del ciclo lunar mensual.

La Luna llena no se extiende durante todo el día. Corresponde a un instante preciso, determinado por la posición de la Luna respecto al Sol y la Tierra.

Durante marzo, el ciclo continuará con las otras tres fases principales: