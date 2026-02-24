Ciencia

¿Cuándo será la Luna llena de marzo 2026? Esta es la fecha y la hora exacta

El calendario lunar ya marcó el día en que el satélite se verá completamente iluminado este mes

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
La Luna llena de marzo 2026 será el martes 3 a las 5:37 a. m.
La Luna llena de marzo 2026 será el martes 3 a las 5:37 a. m. (Canva/Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas ia
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.