¿Cuándo será la Luna llena de febrero 2026? Esta es la fecha exacta

La Luna llena de febrero 2026 será el domingo 1.°, la segunda del año.

La Luna llena de febrero 2026 ocurrirá el domingo 1.° de febrero, según el calendario publicado por el sitio especializado Time and Date. Ese día, el satélite natural se verá completamente iluminado desde la Tierra, siempre que las condiciones del clima lo permitan.

El plenilunio se produce cuando la Luna se ubica en oposición al Sol, permitiendo que toda su cara visible refleje la luz solar. Esta fase es una de las más reconocibles y esperadas del ciclo lunar.

La Luna llena de febrero será la segunda del año 2026, luego de la que tuvo lugar el 3 de enero. A lo largo del mes, el satélite también pasará por las otras tres fases que completan su ciclo:

Lunes 9 de febrero : cuarto menguante

: cuarto menguante Martes 17 de febrero : Luna nueva

: Luna nueva Martes 24 de febrero: cuarto creciente

Cada una de estas fases corresponde a un momento astronómico preciso, y no se extienden durante todo el día.