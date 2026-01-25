Ciencia

¿Cuándo será la Luna llena de febrero 2026? Esta es la fecha exacta

El calendario lunar ya marcó el día en que la Luna se verá completa durante febrero

Por Damián Arroyo C.
La Luna llena de febrero 2026 será el domingo 1.°, la segunda del año.
(Canva/Canva)







Damián Arroyo C.

