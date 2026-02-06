Cuando las cejas empiezan a perder pelo: causas poco visibles detrás de las falencias

Tinturas, cosméticos y algunos fármacos alteran el ciclo natural del vello en las cejas y provocan falencias visibles, según dermatólogos.

Cuando las cejas comienzan a presentar zonas ralas o falencias, el problema suele asociarse a la edad o al uso excesivo de la pinza. Sin embargo, especialistas advierten que existen factores menos evidentes que afectan el crecimiento de los vellos. Entre ellos figuran el uso frecuente de tinturas, ciertos productos de maquillaje y algunos medicamentos.

La pérdida de pelo en las cejas puede considerarse una forma específica de alopecia, aunque recibe menor atención. Esta condición aparece cuando el ciclo natural del vello se altera y los folículos dejan de producir nuevos pelos con normalidad.

Los vellos de las cejas, al igual que el cabello, atraviesan un ciclo de crecimiento definido. Este proceso incluye una fase de crecimiento, una de transición y otra de reposo y caída. La diferencia radica en la duración. En las cejas, el ciclo es más corto y limita el largo del pelo.

Especialistas en dermatología explican que la fase de crecimiento dura entre 4 y 7 semanas. Luego sigue una etapa breve en la que el folículo se encoge. Finalmente ocurre la fase de reposo y caída. Al concluir, inicia un nuevo ciclo. Esta dinámica explica por qué las cejas no alcanzan grandes longitudes.

La aparición de espacios sin vello indica que algo interfiere con ese proceso. El uso excesivo de tinturas, la aplicación constante de maquillajes inadecuados y el consumo de ciertos fármacos figuran entre las causas más comunes. A estos factores se suman la desnutrición y el envejecimiento natural.

Algunos tratamientos médicos estimulan el crecimiento del vello en las cejas. No obstante, su uso requiere prescripción y supervisión profesional. El objetivo consiste en identificar la causa real del problema antes de iniciar cualquier terapia.

La Sociedad Brasileña de Dermatología advierte sobre la popularidad de sérums y productos que prometen resultados rápidos. Estas sustancias no siempre cuentan con respaldo científico y pueden generar efectos adversos.

Entre los medicamentos más utilizados se encuentra el minoxidil. Este compuesto estimula las células del folículo piloso y mejora el grosor del vello. Su aplicación en cejas debe realizarse con extremo cuidado para evitar el contacto con los ojos.

El uso sin control médico puede provocar crecimiento de vello fuera del área deseada, irritaciones o reacciones alérgicas. En las primeras semanas, también puede aumentar de forma temporal la caída del pelo. Este efecto ocurre porque el medicamento acelera el recambio del ciclo capilar. Los resultados suelen observarse después de 6 meses.

Algunos cosméticos específicos pueden ayudar cuando contienen activos con evidencia científica. Su efectividad depende de la constancia en la aplicación y de la presencia de folículos activos en la zona. En ciertos casos, la ausencia de folículos limita cualquier tratamiento tópico.

La valoración dermatológica permite detectar enfermedades foliculares que impiden el crecimiento de nuevos vellos y definir la medicación adecuada.

En situaciones más avanzadas, existen procedimientos médicos realizados en consultorio. El microagulamiento con aplicación de activos figura entre las opciones disponibles.

Para pérdidas severas, el trasplante de cejas surge como alternativa. Este procedimiento utiliza folículos de otra zona del cuerpo, generalmente la nuca, y requiere la intervención de un dermatólogo o cirujano plástico.

