Ciencia

Cuando las cejas empiezan a perder pelo: causas poco visibles detrás de las falencias

La caída del vello en las cejas no siempre se debe a la edad o la pinza. Factores externos y médicos también influyen en su crecimiento

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Tinturas, cosméticos y algunos fármacos alteran el ciclo natural del vello en las cejas y provocan falencias visibles, según dermatólogos.
Tinturas, cosméticos y algunos fármacos alteran el ciclo natural del vello en las cejas y provocan falencias visibles, según dermatólogos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcejas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.