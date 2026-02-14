Ciencia

Cuál es la verdadera función del agujero en los banquitos de plástico

Ese pequeño orificio en el asiento tiene una razón práctica que mejora la durabilidad y el uso diario en el hogar

Por La Nación / Argentina / GDA
El diseño del agujero central en los banquitos de plástico facilita drenaje, ventilación, resistencia y transporte.
El diseño del agujero central en los banquitos de plástico facilita drenaje, ventilación, resistencia y transporte.







