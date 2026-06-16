¿Cuál es el mejor piso para vivir en un edificio? Expertos revelan qué cambia según la altura del apartamento

Los expertos afirman que cada piso tiene beneficios y limitaciones. La mejor elección depende de las prioridades de cada residente.

Elegir un apartamento implica analizar factores como la ubicación, el tamaño y el precio. Sin embargo, la altura de la unidad dentro del edificio también puede marcar diferencias importantes en la experiencia de vivienda.

Aspectos como el nivel de ruido, la entrada de luz natural, la ventilación y el valor del inmueble pueden variar de forma significativa según el piso donde se encuentre el apartamento.

De acuerdo con analistas de la plataforma inmobiliaria Metrocuadrado, consultados por el periódico colombiano El Tiempo, no existe una respuesta única sobre cuál es el mejor piso para vivir. La decisión depende de las necesidades y preferencias de cada persona.

Los pisos intermedios destacan por su equilibrio

Los especialistas señalaron que los pisos intermedios suelen figurar entre las opciones más recomendadas.

Las unidades ubicadas entre el cuarto piso y el penúltimo nivel del edificio pueden ofrecer una mayor sensación de tranquilidad. Esto se debe a que reducen la exposición al ruido exterior, la contaminación y algunos olores asociados con los sistemas de alcantarillado.

Además, estos apartamentos suelen recibir mejor iluminación natural y permiten disfrutar de vistas más agradables.

Según los expertos, la combinación de estos factores puede traducirse en un mayor nivel de confort durante la vida cotidiana.

Los primeros pisos pueden ser más económicos

Los pisos bajos suelen atraer a quienes buscan reducir costos o disponer de más espacio.

Metrocuadrado indicó que estos apartamentos suelen tener precios más accesibles debido a la ausencia de vistas privilegiadas y a una menor entrada de luz natural.

Sin embargo, algunas unidades ubicadas en los primeros niveles cuentan con áreas privadas más amplias, terrazas o un mejor acceso a las zonas comunes del edificio.

En esos casos, la mayor superficie disponible puede contribuir a la valorización del inmueble.

Los pisos altos ofrecen mejores vistas y ventilación

Existe la percepción de que un apartamento gana valor conforme aumenta su altura. No obstante, los especialistas advirtieron que esta regla no siempre se cumple.

El arquitecto Guillermo Vergara, de la firma Maloof y Vergara y Cia Ltda., destacó que los apartamentos ubicados por encima del sexto piso presentan beneficios importantes.

Según explicó, estas unidades suelen recibir una mejor ventilación gracias a las corrientes de aire y ofrecen vistas más amplias del entorno.

No obstante, el experto evitó recomendar el último piso del edificio.

El último piso también tiene riesgos

Vergara señaló que cualquier problema relacionado con la cubierta del edificio puede afectar de forma directa a quienes viven en el nivel más alto.

Como la cubierta forma parte de las áreas comunes, las reparaciones dependen de la gestión del condominio. Esta situación puede prolongar el tiempo necesario para solucionar una avería.

Además, los pisos superiores pueden representar una dificultad adicional durante emergencias como incendios o desastres naturales.

En esos escenarios, el proceso de evacuación suele ser más lento debido a la mayor distancia hasta las salidas del edificio.

Las ventajas que mantienen atractivo al último nivel

A pesar de esas limitaciones, los últimos pisos continúan siendo una opción muy valorada por muchos compradores.

Entre sus principales atractivos destacan las vistas panorámicas, las coberturas, las terrazas y las áreas recreativas privadas.

Estas características pueden incrementar el interés por este tipo de propiedades dentro del mercado inmobiliario.

Los especialistas concluyeron que no existe un piso ideal para todos los residentes. Mientras los niveles intermedios suelen asociarse con comodidad y tranquilidad, los primeros pisos pueden representar ahorro y más espacio. Por su parte, los pisos altos destacan por la ventilación y las vistas, aunque requieren considerar aspectos relacionados con la cubierta y la evacuación en casos de emergencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.