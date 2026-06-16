Ciencia

¿Cuál es el mejor piso para vivir en un edificio? Expertos revelan qué cambia según la altura del apartamento

La ubicación del apartamento dentro del edificio influye en el confort, el precio, la iluminación y la facilidad de evacuación

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Por O Globo / Brasil / GDA y El Tiempo / Colombia / GDA
Los expertos afirman que cada piso tiene beneficios y limitaciones. La mejor elección depende de las prioridades de cada residente.
Los expertos afirman que cada piso tiene beneficios y limitaciones. La mejor elección depende de las prioridades de cada residente. (MrJacon000/Wikimedia Commons)







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