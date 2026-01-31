Ciencia

¿Cuál es el mapa más antiguo del mundo? Una pintura neolítica revela una ciudad y un volcán hace más de 7.000 años

Una pintura mural de 6.200 a.C., se considera el mapa más antiguo del mundo y muestra una ciudad neolítica y un volcán en visión aérea

Por O Globo / Brasil / GDA
Un hallazgo arqueológico muestra una pintura de hace más de 7.000 años que podría ser el mapa más antiguo conocido.
Un hallazgo arqueológico muestra una pintura de hace más de 7.000 años que podría ser el mapa más antiguo conocido. (Dosseman/Wikimedia Commons)







