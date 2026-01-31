¿Cuál es el mapa más antiguo del mundo? Una pintura neolítica revela una ciudad y un volcán hace más de 7.000 años

Un hallazgo arqueológico muestra una pintura de hace más de 7.000 años que podría ser el mapa más antiguo conocido.

Una pintura mural fechada alrededor del año 6.200 a.C., hallada en el sitio arqueológico de Çatalhöyük, en la actual Turquía, se perfila como el mejor candidato a ser el mapa más antiguo del mundo. La obra representa una ciudad del Neolítico y un volcán cercano mediante una visión aérea, un rasgo inusual para su época.

El hallazgo se dio en 1963, durante excavaciones arqueológicas en Çatalhöyük, un asentamiento humano ocupado entre 7.500 a.C. y 5.600 a.C. Según el profesor Keith C. Clarke, de la Universidad de California, la pintura reúne los elementos necesarios para considerarse un mapa por la forma en que organiza el espacio urbano.

El mural apareció en la pared de una vivienda. La ciudad conserva numerosos murales e inscripciones en estructuras domésticas. La pintura mide poco más de 3 metros de largo y muestra filas de casas dispuestas una junto a otra, en un patrón similar al identificado por los arqueólogos en el sitio. En la escena se distinguen cerca de 80 viviendas.

Sobre las casas, el artista pintó una montaña de color naranja, con manchas y líneas negras que sugieren una erupción volcánica. Los especialistas vinculan esta figura con el volcán Hasan Dagi, que aún existe en la región, aunque no registra actividad eruptiva desde hace unos 7.500 años.

La pintura original presenta un notable desgaste por el paso del tiempo. Sin embargo, reconstrucciones artísticas permiten apreciar con mayor claridad la disposición de la ciudad y los elementos representados en el mural.

En 2006, un arqueólogo planteó una interpretación alternativa. Según esta hipótesis, la montaña no correspondería a un volcán, sino a las manchas de un leopardo, un animal frecuente en el arte de Çatalhöyük. Las casas, en ese caso, formarían un patrón decorativo abstracto.

La duda impulsó nuevas investigaciones para determinar si la población local presenció una erupción real. Arqueólogos recolectaron muestras de piedra pómez en la cima y las laderas del Hasan Dagi. Dos métodos de datación distintos indicaron una erupción ocurrida hace unos 9.000 años, un periodo cercano al momento en que se pintó el mural.

Los análisis sugieren que el autor de la pintura no presenció directamente el evento. La explicación más aceptada apunta a que relatos sobre la erupción se transmitieron entre generaciones y formaron parte del imaginario colectivo. El geólogo Axel K. Schmitt, de la Universidad de California, explicó que la montaña pudo identificarse como volcán dentro del folclore local.

Otros aspirantes al título

Aunque el mural de Çatalhöyük cuenta con amplio respaldo, no existe consenso absoluto. En 1966, investigadores hallaron en Mezhirich, Ucrania, un dibujo grabado en una presa de mamut, fechado antes de 10.000 a.C. La imagen parece mostrar un río y una elevación, pero no hay certeza de que se trate de un mapa y no de una obra artística.

En cuanto a los mapas del mundo, el más antiguo conocido es el Imago Mundi. El artefacto apareció en 1880 en las ruinas de la antigua ciudad de Sippar, en la Mesopotamia, actual Irak. Su datación se sitúa alrededor de 600 a.C..

El Imago Mundi representa el mundo como un círculo rodeado por un cuerpo de agua llamado el Río Amargo. En el centro figura el río Éufrates, y al norte, la ciudad de Babilonia. Las ocho civilizaciones conocidas por los mesopotámicos se distribuyen en los bordes del mapa.

