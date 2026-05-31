¿Cuál es el asiento más seguro en un avión? Un experto revela el lugar que pocos eligen

Un estudio citado por un especialista en aviación identificó las ubicaciones con mejores estadísticas de supervivencia dentro de un avión.

Para quienes sienten temor al volar, la ubicación dentro del avión puede influir en su percepción de seguridad. Según un análisis citado por el especialista en aviación Doug Drury, los asientos centrales de las últimas filas registran la menor tasa de mortalidad en accidentes aéreos.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que el riesgo general de fatalidad en vuelos comerciales es de apenas 0,23%. En promedio, una persona tendría que abordar un vuelo cada día durante 10.078 años para verse involucrada en un accidente con al menos una muerte.

A pesar de esas cifras, muchas personas mantienen preocupación cuando viajan en avión. Por esa razón, la elección del asiento suele convertirse en un aspecto importante para algunos pasajeros.

¿Qué asiento ofrece más seguridad?

Doug Drury, jefe de Aviación y profesor de CQUniversity Australia, señaló que los asientos del medio ubicados en la parte trasera del avión son los más seguros desde el punto de vista estadístico.

El especialista hizo referencia a una investigación publicada por la revista TIME. El estudio analizó 35 años de datos sobre accidentes aéreos. Los resultados mostraron que los asientos centrales de la zona trasera registraron una tasa de mortalidad del 28%.

En contraste, los asientos ubicados en el pasillo de la sección central del avión presentaron una tasa de mortalidad del 44%.

Aunque muchas personas prefieren otros lugares por comodidad, espacio o facilidad para desembarcar, los datos favorecen a las filas posteriores.

¿Cuál es el mejor asiento para viajar en avión?

¿Por qué la parte trasera es considerada más segura?

Drury explicó que las alas del avión almacenan combustible. Además, los pasajeros ubicados cerca de la parte frontal podrían recibir antes el impacto en determinados tipos de accidentes.

Por esa razón, las filas posteriores suelen ofrecer una ventaja estadística en escenarios específicos.

El experto también indicó que los asientos centrales pueden brindar una protección adicional. La presencia de pasajeros a ambos lados funciona como un amortiguador en ciertas circunstancias.

La seguridad también depende del tipo de accidente

El especialista advirtió que la ubicación no garantiza la supervivencia. La efectividad de un asiento depende del tipo de emergencia que enfrente la aeronave.

Si un avión impacta directamente contra una montaña, las probabilidades de supervivencia son mínimas sin importar la ubicación del pasajero.

Una situación similar puede ocurrir si la aeronave aterriza en el océano con la sección del fuselaje por delante.

Drury señaló que los pilotos reciben capacitación para reducir riesgos durante emergencias. Sin embargo, las condiciones del incidente pueden limitar las opciones disponibles.

Un transporte con altos estándares de seguridad

Los aviones comerciales están diseñados para ofrecer elevados niveles de seguridad. Por ello, los especialistas recomiendan seguir siempre las instrucciones de la tripulación y respetar los protocolos establecidos durante el vuelo.

Para quienes experimentan ansiedad al viajar, elegir un asiento en la parte trasera puede aportar mayor tranquilidad, aunque las probabilidades de sufrir un accidente continúan siendo extremadamente bajas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.