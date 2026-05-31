Ciencia

¿Cuál es el asiento más seguro en un avión? Un experto revela el lugar que pocos eligen

Los asientos centrales de las últimas filas registran la menor tasa de mortalidad según un análisis basado en décadas de accidentes aéreos

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Por El Universal / México / GDA
Un estudio citado por un especialista en aviación identificó las ubicaciones con mejores estadísticas de supervivencia dentro de un avión.
Un estudio citado por un especialista en aviación identificó las ubicaciones con mejores estadísticas de supervivencia dentro de un avión. (ChatGPT/Generada con IA)







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