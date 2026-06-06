Ciencia

Cría de elefante marino abandonada al nacer regresó al mar tras siete meses de rehabilitación

El caso comenzó con un abandono atribuido a una posible perturbación humana

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Por Silvia Ureña Corrales
El animal fue rescatado horas después de nacer en Villa Gesell y logró recuperar las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad.
El animal fue rescatado horas después de nacer en Villa Gesell y logró recuperar las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad. (Fundación Mundo Marino/Fundación Mundo Marino)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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