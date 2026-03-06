Ciencia

Cráneo de 300.000 años hallado en Grecia revela un origen inesperado: no era humano ni neandertal

Investigación científica indica que el fósil hallado en la cueva de Petralona pertenece al Homo heidelbergensis, un antiguo ancestro humano

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El fósil descubierto en la cueva de Petralona en Grecia tendría unos 300.000 años y pertenecería a un Homo heidelbergensis, según un nuevo estudio
Estudio atribuye el cráneo de Petralona a Homo heidelbergensis y estima una antigüedad cercana a 300.000 años. (Journal of Human Evolution/Journal of Human Evolution)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGreciaPetralonahomínidopaleoantropología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.