Ciencia

Cráneo de 300 mil años cambiaría la historia: no era de un humano moderno ni de un neandertal

El fósil descubierto en la cueva de Petralona en Grecia tendría unos 300.000 años y pertenecería a un grupo distinto de homínidos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El fósil descubierto en la cueva de Petralona en Grecia tendría unos 300.000 años y pertenecería a un Homo heidelbergensis, según un nuevo estudio
El fósil descubierto en la cueva de Petralona en Grecia tendría unos 300.000 años y pertenecería a un Homo heidelbergensis, según un nuevo estudio (Journal of Human Evolution/Journal of Human Evolution)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGreciaPetralonahomínidopaleoantropología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.