Ciencia

Costa Rica documenta caso de convivencia entre comunidades, pumas y tapires en Corcovado

Un documental retrata cómo Rincón de San Josecito pasó de la cacería por supervivencia a un modelo de conservación impulsado por ecoturismo

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Comunidad cercana a Corcovado pasó de la cacería a proteger pumas y tapires mediante el ecoturismo.
Comunidad cercana a Corcovado pasó de la cacería a proteger pumas y tapires mediante el ecoturismo. ( Bird n Wild/YouTube)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpumastapiresRincón de San JosecitoPenínsula de Osa
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.