Ciencia

¿Conviene lavar el arroz antes de cocinarlo? Esto dicen los expertos

Lavar el arroz antes de cocinarlo genera debate entre expertos. Conozca cuándo mejora la textura, cuándo reduce riesgos y en qué casos no se recomienda

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Expertos explican beneficios y riesgos de lavar el arroz, desde reducción de arsénico hasta pérdida de nutrientes.
Expertos explican beneficios y riesgos de lavar el arroz, desde reducción de arsénico hasta pérdida de nutrientes. (Canva stock/Africa images / DragonImages)







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