¿Contar con los dedos ayuda o perjudica? Un estudio revela cómo mejora las matemáticas en niños

Los niños que contaron con los dedos de forma temprana mostraron mayor habilidad para resolver sumas de forma abstracta a los 7 años.

Por Europa Press
Contar con los dedos a edad temprana ayuda a niños a lograr mejores resultados en sumas cuando llegan a los 7 años.
Contar con los dedos a edad temprana ayuda a niños a lograr mejores resultados en sumas cuando llegan a los 7 años. (Canva/Canva)







