Ciencia

Contar con los dedos ayuda a los niños a desarrollar habilidades matemáticas más avanzadas

El estudio encontró diferencias entre quienes nunca usaron los dedos y quienes abandonaron esa práctica conforme crecieron

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Por Europa Press
Investigadores observaron que el conteo con los dedos puede servir como una base para desarrollar habilidades matemáticas más complejas.
Investigadores observaron que el conteo con los dedos puede servir como una base para desarrollar habilidades matemáticas más complejas. (ChatGPT/Generada con IA)







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