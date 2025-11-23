Ciencia

Conozca la adolescente que no siente dolor, hambre ni sueño y sorprende a la ciencia

Olivia Farnsworth vive con una alteración genética que elimina el dolor, el hambre y la necesidad de dormir, lo que asombra a la comunidad científica

Por O Globo / Brasil / GDA
Una joven de 16 años impacta a la medicina con su capacidad para vivir sin dolor, apetito ni sueño, debido a una anomalía genética única.
Una joven de 16 años impacta a la medicina con su capacidad para vivir sin dolor, apetito ni sueño, debido a una anomalía genética única. (Olivia Farnsworth/Redes)







