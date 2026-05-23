Ciencia

Conozca el ejercicio clave para reducir los dolores de rodilla, según un nuevo estudio

Una investigación con 68 pacientes encontró mejoras en dolor, fuerza muscular y desempeño físico tras seis semanas

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Por Jailine González Gómez y La Nación / Argentina / GDA
Caminar en reversa mostró beneficios en movilidad, fuerza muscular y reducción del dolor de rodilla según un ensayo clínico.
Caminar en reversa mostró beneficios en movilidad, fuerza muscular y reducción del dolor de rodilla según un ensayo clínico. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

La Nación / Argentina / GDA

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La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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